Eccellenze italiane: un progetto per valorizzare l’artigianato made in Italy

Maestria artigianale e innovazione. È sottile il filo che unisce questi due campi, ma fondamentale in casa Mazda, dove l’attenzione ai dettagli è elemento di distinzione e caratterizzazione dei suoi modelli. (Sole 24 Ore)

L’artigianalità nasce dalla storia e dalla cultura di un Paese. È un valore aggiunto per i prodotti realizzati che portano con sé con pezzo di storia e del territorio. Oggi l’artigianalità è un valore che si sta cercando di non perdere perché identità di un popolo ed è il cuore del progetto “Eccellenze Italiane”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Mazda Italia con Inghirami Company, uno dei gruppi leader nell’abbigliamento Made in Italy, sotto il patrocinio di Marchi Storici Italiani.

L’obiettivo del progetto è quello di celebrare l’artigianalità e i valori di dedizione, passione e cura del dettaglio che contraddistinguono i maestri artigiani giapponesi nonché le eccellenze manifatturiere italiane, mettendo quindi in luce le analogie tra Giappone, Paese di origine del marchio Mazda e l’Italia, Paese conosciuto e invidiato in tutto il mondo per il suo Made in Italy.

Per promuovere l’iniziativa, è stato realizzato un sito internet con tutte le informazioni sui progetti e conoscere gli artisti che li hanno realizzati. Ogni progetto ha poi una pagina dedicata arricchita da testi, immagini e racconti fotografici offrendo agli utenti una narrazione completa.

I progetti sono nati dalla collaborazione con i 63 concessionari Mazda in Italia: ciascuno di questa ha individuato nel proprio territorio delle eccellenze nell’ambito dell’artigianato e del design per creare un manufatto, tra questi, per esempio, Verus Ceramiche di Caltagirone, eccellenza della regione Sicilia nella lavorazione delle ceramiche e sinonimo di Sicilia, arte e artigianato.

La conclusione del tour, prevista per la primavera, sarà il termine della prima fase del progetto. A quel punto, a partire dal mese di giugno, verrà allestita l’Expo nazionale di tutti i manufatti realizzati: un’esposizione nazionale in cui saranno raccolte e mostrate tutte le opere creando l’occasione per celebrare il connubio tra ingegneria e artigianato, tra passato e futuro e per apprezzare l’evoluzione della cultura manifatturiera italiana.

Con questa iniziativa, infatti, Mazda vuole celebrare i valori di artigianalità, dedizione e cura dei dettagli, che da sempre appartengono alla casa di Hiroshima e che, ancor oggi, rappresentano un patrimonio diffuso e vivo in tutto il Paese.