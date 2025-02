Energia, il piano di Snam: «Infrastrutture flessibili»

È fondamentale un sistema energetico «sempre più integrato se vogliamo avere prezzi omogenei all’interno dell’Ue». Con «infrastrutture flessibili, a prova di choc geopolitici e a prova di futuro». Così Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, in un’intervista su MoltoEconomia, inserto domani in edicola e online con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Venier parla in una pausa del road show internazionale di Snam partito da Londra e che si chiuderà a Chicago. «Rafforzeremo il ruolo di gruppo paneuropeo multimolecola – dice Venier – Siamo attenti alle possibili opportunità sui principali corridoi di approvvigionamento. Nel piano investimenti record per infrastrutture flessibili a prova di transizione». (Messaggero)

La Ue e gli Stati Uniti, poi. «L’Unione europea sia risoluta con Trump», sottolinea in un’intervista Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale. «I buoni rapporti fra il governo e la Casa Bianca sono fondamentali per avvicinare le esigenze americane a quelle dell’Europa», sottolinea, affrontando anche il tema banche: «La Bce allenti la pressione».

Capitolo lavoro. In Italia crescono gli occupati over 50, con il record europeo: sono il 41% del totale. È l’invecchiamento attivo, che avanza anche a fronte della crisi demografica. Allo stesso tempo però, Fondimpresa ha messo a punto un progetto pilota per formare lavoratori all’estero da assumere poi in Italia.