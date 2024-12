Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 50 milioni di euro con Garanzia Futuro di SACE a favore di Aboca, società toscana attiva nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative e biodegradabili a base di complessi molecolari naturali. (La Stampa)

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo rappresenta un passo significativo per il piano di investimenti 2024-2025, che mira a migliorare i processi di ricerca scientifica, di produzione agricola e industriale e la sostenibilità ambientale con particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie, alla formazione professionale e al perfezionamento del business. Gli investimenti saranno rivolti all’ulteriore efficientamento della capacità produttiva coinvolgendo in primis lo stabilimento umbro di Pistrino (PG). Inoltre, sono previsti interventi IT con l’introduzione dell’intelligenza artificiale e ulteriore digitalizzazione dei processi interni. In parallelo sono previsti anche investimenti immobiliari nel centro direzionale.

“Questa operazione ci permette di sostenere con ancora più forza il nostro sviluppo, condividendo con i nostri partner l’impegno per il bene comune espresso in investimenti che sono concretamente al servizio di una visione che vede la tecnologia come strumento per una evoluzione capace di rispettare uomo e ambiente”, ha detto Massimo Mercati, ad di Aboca.