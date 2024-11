Banca Italia, export ligure cala del 26%

Nei primi sei mesi del 2024 le esportazioni liguri si sono ridotte del 26,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo rileva la Banca d’Italia nell’aggiornamento congiunturale sull’economia della Liguria presentato oggi a Genova. Si tratta di una contrazione determinata principalmente dalla cantieristica navale le cui vendite nei sei mesi sono calate del 70%. Si tratta di un comparto particolare, è stato evidenziato, perché la consegna di una singola nave determina il calo o la crescita dell’export in modo significativo. In misura minore il calo è stato provocato anche dai prodotti petroliferi raffinati (-12%) ma anche gli altri settori, ad eccezione dei macchinari e dei prodotti alimentari, hanno registrato una riduzione. (Ansa)

“Sulle esportazioni stiamo soffrendo un pò e questo è un dato in controtendenza con quello nazionale. Però sul comparto industriale e manifatturiero ligure pesa molto la cantieristica, che ha un ciclo di produzione assolutamente particolare, quindi questo non deve influenzare più di tanto l’analisi dei dati complessivi” spiega Raffaella Di Donato, direttrice della sede di Genova della Banca d’Italia. “Peraltro, anche al netto di questa componente – aggiunge – abbiamo rilevato una flessione delle esportazioni degli altri prodotti in questo periodo dell’anno. Ma sono dati congiunturali, vedremo poi nel consuntivo di fine anno”.