Sace, accordo con WIP Consulting a sostegno delle Pmi che esportano

SACE annuncia una nuova collaborazione con WIP Consulting, brand del gruppo Sinergia che collabora da tempo con SACE, a sostegno delle PMI italiane, per rafforzare la loro competitività a livello internazionale. L’accordo consentirà di mettere a disposizione delle aziende che esportano una serie di servizi e strumenti tecnologici, tra cui WAAM, un algoritmo con copyright che aiuta gli imprenditori ad individuare gli ambiti organizzativi e imprenditoriali utili a rafforzare la propria azienda e consentirle di crescere all’estero. (La Stampa)

WIP Audit Assessment Model, è un audit che attraverso l’analisi dell’organizzazione aziendale consente all’imprenditore di avviare processi di internazionalizzazione con il massimo contenimento del rischio d’impresa. Si tratta di un check up aziendale che analizza gli elementi di competitività dell’azienda e del prodotto, verifica le competenze in materia di internazionalizzazione, consente di disegnare strategie di business fattibili. Le risposte, registrate automaticamente e processate dall’algoritmo, generano un rating delle capacità dell’azienda di affrontare i mercati globali.

“Oggi supportiamo 51mila PMI italiane nei loro progetti di investimento e crescita sostenibile in Italia e nel mondo e contiamo di raggiungerne 65 mila entro il 2025, aiutandole a sviluppare la competitività internazionale anche grazie a partnership come questa”, ha ricordato Roberto Allara, Head of Sales PMI di SACE.

Quest’ultima soluzione messa a disposizione da SACE alle PMI si inserisce nell’ambito di un ecosistema di supporto completo alle imprese che comprende collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria, enti territoriali, banche e operatori del settore.

“WAAM è un algoritmo proprietario che con l’utilizzo delle tecniche dell’audit, analizza tutte le aree dell’impresa – spiega Rita Palumbo, Ceo WIP Consulting – registrando elementi positivi e negativi in una prospettiva di competitività internazionale. La sua struttura di analisi deduttiva rileva in modo oggettivo e non interpretabile, le criticità e i bisogni non percepiti dalla governance, indicando dove e come intervenire per definire strategie, attività e strumenti”.

Stefano Lamera, presidente di Sinergia si è detto “onorato di poter far parte della rete di partner di SACE e di poter dare il nostro supporto ai grandi cambiamenti che stiamo vivendo. Esistono processi di trasformazione che coinvolgono tutte le imprese e che influiscono sul loro sviluppo, come la sostenibilità e l’innovazione. Il Gruppo Sinergia, un hub di esperti in tutte le aree della consulenza direzionale, ha fatto grandi investimenti in strumenti digitali di intelligenza deduttiva, come WAAM e il Tutoring di Sostenibilità, che con logiche oggettive, validate dalle istituzioni internazionali, sono piattaforme di concreto supporto alla crescita delle imprese del nostro Paese”.