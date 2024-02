Bocciato il Piano idrocarburi, nuovi spazi per le ricerche

Bocciato il Piano idrocarburi: il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, presentato da diverse aziende, tra cui Gas Plus e Società Padana Energia. Questo piano aveva lo scopo di individuare le aree, sia a terra che in mare, dove sarebbe stato consentito svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Tuttavia, le sentenze del Tar del Lazio hanno portato alla revoca di 42 titoli su 45, aprendo la strada a nuove regole e alla ripresa dell’attività esplorativa. (Il Sole 24Ore)

L’amministratore delegato di Gas Plus, Davide Usberti, ha dichiarato che nonostante l’annullamento del Pitesai, non si verifica un vuoto normativo. Infatti, il Piano approvato nel dicembre 2021 si sovrappone a un quadro normativo già ampio che regola le attività legate agli idrocarburi. L’Italia ha una lunga storia di produzione di gas e strutture di controllo competenti.

Inoltre, il Pitesai è stato adottato prima della crisi energetica e ha lo scopo di regolare le attività di idrocarburi. Nonostante le incertezze, gli operatori come Gas Plus continueranno a investire in Italia, considerando il bisogno di gas nel paese2.

In sintesi, la decisione del Tar del Lazio apre nuove prospettive per la ricerca e l’esplorazione di risorse energetiche, mentre le aziende si preparano a nuove regole e sfide nel settore