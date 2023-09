Intesa Sanpaolo: con Nexi lancia SoftPos per pagamenti con app

Nexi e Intesa Sanpaolo trasformano il pos in una app.

Intesa Sanpaolo e Nexi rafforzano la loro alleanza nel mondo dei pagamenti digitali lanciando SoftPos, una soluzione che consente agli esercenti di utilizzare il proprio smartphone o il tablet per accettare i pagamenti effettuati dalla clientela. Il servizio è già disponibile e sarà compatibile con le carte Contactless dei principali circuiti.

SoftPos è un app che l’esercente può associare al proprio device in pochi passaggi e che consente di emettere la ricevuta, inviandola digitalmente al cliente. Questa app avrà il vantaggio di dematerializzare gli incassi ed è stato appositamente adattato alle peculiarità del mercato italiano.

Negli ultimi anni il gruppo guidato dal CEO Carlo Messina ha intrapreso un percorso di forte accelerazione nei Digital payment volto a fornirne la diffusione dell’utilizzo. SoftPos è una tappa coerente con il processo di crescita di intesa e Nexi nel mondo dell’innovazione dei servizi finanziari.

Intesa e Nexi peraltro sono già leader in Italia con oltre 16 milioni di carte e volumi di transazioni tramite circa 800.000 pos. Entro il 2025 si prevede un ulteriore crescita dei pagamenti digitali del 50% circa , 75 milioni nel 2025 contro i 51 milioni del 2021.