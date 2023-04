Pnrr: dall’abbattimento dell’ecomostro agli interventi per lo sport

Bruxelles ha bocciato la ristrutturazione dello stadio di Firenze e il bosco dello sport di Venezia con risorse comunitarie ma i progetti per strutture sportive sono numerose: 1.873 su tutto il territorio nazionale.

La ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze e il bosco dello sport di Venezia non si faranno con i fondi del Pnrr. È la decisione annunciata dal governo dopo settimane di interlocuzione tra Roma e Bruxelles. Ma i progetti finanziati con i fondi europei sotto la voce “sport e inclusione” sono tanti: 1.873 su tutto il territorio nazionale (l’83,7% in comuni del Mezzogiorno con meno di 10mila abitanti). E alcuni dal grande valore economico, come quelli a Roma per la costruzione di un impianto polivalente (14,6 milioni di euro) al posto di un “eco-mostro” che verrà abbattuto e a Milano per il centro natatorio Cardellino (11 milioni che arrivano a 26 grazie al co-finanziamento comunale).

Tra le regioni che ricevono più fondi dal Pnrr vi sono: Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Puglia e Sicilia.

La città che riceve più fondi Pnrr è Roma (22,5 milioni). Secondo posto per Cagliari, seguita da Genova (15,5) e Milano (14,4). Anche in questo caso però la graduatoria cambia se si considerano le quote in co-finanziamento: Milano passa al primo posto (29,4 milioni). Roma scende al secondo posto mentre al terzo c’è Rimini (17,7 milioni di investimenti di cui 10,2 in co-finanziamento).