Cantieri bloccati tra burocrazia, Tar, inefficienze comunali

Dalla posa della banda larga ai cantieri dell’alta velocità, alla gestione dei rifiuti, passando per la costruzione degli asili nido, nessuno si salva: come riporta La Stampa, sono decine su decine i cantieri il palo, bloccati dalla troppa burocrazia.

Sono questi i grandi temi che coinvolgono il PNRR e la sua concreta applicazione nei territori regionali. I ritardi si caratterizzano in qualsiasi fase del processo di investimento e le regioni del Sud rischiano di rimanere indietro in questo processo.

Questo perché le amministrazioni del Mezzogiorno scontano un livello di competenze più basso e anche un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelle del Centro Nord.

Dai dati che emergono nel rapporto della “Fondazione con il Sud” emerge come il PNRR rischi di fallire per mancanza di personale in importanti città come Brindisi, Messina, Trapani, Taranto, Reggio Calabria.