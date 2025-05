Regione Lazio all’Expo di Osaka: tradizione ed eccellenza in vetrina

È stato presentato il programma degli eventi e delle attività che si svolgeranno, dal 18 al 24 maggio, nel corso della settimana che vedrà la Regione Lazio protagonista a Expo 2025 Osaka, una delle vetrine internazionali più prestigiose dedicate all’innovazione, allo sviluppo sostenibile e alla cooperazione globale. Hanno partecipato all’incontro Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka; Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Simona Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio e Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma. (Sole 24 Ore)

La Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma saranno protagoniste a Expo 2025 Osaka con un ricco programma di eventi e attività che metteranno in luce il meglio del territorio. Sotto il titolo “Lazio, a great history, a bright future”, la Regione porterà in Giappone un racconto potente che unisce tradizione e innovazione, passato e futuro. In un contesto globale che richiede sempre più connessioni tra territori, università, imprese e istituzioni, il Lazio si presenta a Expo Osaka con una visione integrata, competitiva e aperta alla collaborazione internazionale. Un’occasione unica per raccontare il Lazio che innova, che attrae investimenti e che promuove la propria identità culturale nel mondo.

Accanto alle eccellenze culturali, artistiche e naturali, il Lazio valorizzerà i suoi settori strategici: dalla cultura al cinema, dalla moda al design, passando per il turismo e l’enogastronomia, fino ai comparti ad alto contenuto tecnologico come aerospazio e ricerca scientifica. Offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte, tecnologia e patrimonio culturale, il Lazio si presenta al mondo con un’identità precisa: il territorio più ricco di storia, proteso verso il futuro, forte dei suoi ecosistemi produttivi e della competitività di imprese innovative e startup, in grado di attrarre investimenti e generare nuove opportunità.

Un significativo spazio sarà riservato alle aziende laziali, a testimoniare una capacità di guardare al futuro con soluzioni innovative e sostenibili. Le imprese locali sono infatti il motore dell’economia del Lazio e rappresentano il dinamismo di un territorio che sa innovarsi pur mantenendo salde le sue radici. Saranno presenti le 35 aziende selezionate dall’avviso pubblico della Regione Lazio “Voucher Expo Osaka 2025” assieme alle 19 che hanno vinto il bando della Camera di Commercio “Expo Osaka 2025”.

La “Settimana di Protagonismo del Lazio” si aprirà ufficialmente domenica 18 maggio presso il Padiglione Italia con la cerimonia inaugurale, alla presenza di rappresentanti istituzionali, grandi imprese, operatori internazionali, università e stakeholder.