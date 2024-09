Scende del 3,5% l’export in Veneto nel primo semestre 2024

Nel primo semestre 2024 l’export Veneto scende in valori del -3,5%.Nello stesso periodo del 2023, si rilevava una crescita del +2,8%. (Ansa)

Lo rileva una ricerca di Assomerestero secondo la quale per l’Ue pesa soprattutto la riduzione delle vendite verso la Germania (-8,8% per 524 milioni di euro). In calo soprattutto l’export di macchinari, prodotti metallurgici, carpenteria metallica, prodotti tessili-abbigliamento e mezzi di trasporto/componentistica. Per l’area extra Ue27 e in particolare l’export verso gli Usa pe -5,6% (-214 milioni di euro, principalmente occhialeria e prodotti metallurgici). Di rilievo anche il calo verso l’Austria (-10,5%) in ambito Ue e verso la Russia (-14,4%) per l’area extra Ue27. In controtendenza positiva Romania (+5,1%), Turchia (+9,9%) ed Emirati Arabi (+10,2%). Il calo e’ superiore alla media regionale, che e’ del -3,5%, soprattutto per i mezzi di trasporto e componentistica (-14,4%), i prodotti metallurgici (-14,0%), le calzature (-13,6%), la carpenteria metallica (-6,8%) ed i prodotti tessili e abbigliamento (-5,5%). Una lieve flessione e’ anche per i macchinari (-2,7%), per l’occhialeria (-1,0%). In controtendenza positiva l’export di bevande, le cui vendite all’estero aumentano del +5,8%, di prodotti alimentari e tabacco (+2,9%) e di gioielli (+14,5%). Nei primi sei mesi del 2024 l’export veneto scende in valore del -7,7%.



‘La debolezza della domanda internazionale si riflette anche sull’interscambio commerciale delle nostre province – commenta Mario Pozza, presidente Assomerestero – Nei primi sei mesi 2024 l’export di Treviso segna -3,0%, in linea con il risultato del Veneto che sconta una flessione del -3,5%. Per Belluno il calo e’ del -6,4%. Pesa soprattutto la crisi del mercato tedesco, che per Treviso comporta una riduzione dell’export del -10,5% verso questo mercato per 125 milioni (specie calzature, carpenteria metallica, mobili, prodotti tessili e abbigliamento e componentistica automotive). Per Belluno, il calo del -6,4% e’ collegato ad una diminuzione dell’export di occhialeria verso gli Usa e la Francia; ma scendono anche le vendite di macchinari, di prodotti di elettronica/medicali/di misurazione e di prodotti tessili-abbigliamento. Vanno bene le bevande e gli elettrodomestici in entrambe le province e l’alimentare a Treviso”.