«Fed e Bce: il taglio dei tassi partirà insieme a giugno, poi l’Europa sarà più veloce»

Secondo Brian T. Moynihan, CEO di Bank of America, il recepimento di Basilea III negli Stati Uniti non dovrebbe rendere meno competitive le banche americane. Egli sostiene che le stesse regole dovrebbero valere per gli istituti piccoli, altrimenti se falliscono, devono pagare quelli grandi. (Il Sole 24Ore)

Inoltre, dati recenti sull’inflazione sembrano supportare l’aspettativa che la Federal Reserve (Fed) e la Banca Centrale Europea (BCE) inizino a tagliare i tassi nel giugno 2024. Questo consolidamento del processo disinflazionistico potrebbe portare alla riduzione dei tassi di interesse. Mentre si prevede ancora che la BCE inizi a tagliare i tassi nel giugno 2024, un avvio anticipato del ciclo di allentamento non è più impensabile.

In sintesi, sembra che la BCE e la Fed possano iniziare a tagliare i tassi contemporaneamente, ma il ciclo di taglio della BCE sarà molto più veloce rispetto agli Stati Uniti. Questo potrebbe avere implicazioni significative per l’economia europea.