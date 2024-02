Terna ha investito oltre 3 miliardi di infrastrutture

Nel corso del 2023, Terna ha ricevuto l’autorizzazione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dagli Assessorati regionali competenti per 23 interventi finalizzati allo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Questi interventi rappresentano un investimento complessivo di oltre tre miliardi di euro. (Libero)

Tra i principali progetti autorizzati nel 2023, spiccano:

Tyrrhenian Link (ramo ovest): Questa tratta dell’elettrodotto sottomarino collegherà Sicilia e Sardegna ed è valutata oltre 1,8 miliardi di euro.

Sa.Co.I 3: Si tratta di un cavo sottomarino in corrente continua a 200 kV, che collegherà Sardegna, Corsica e Toscana, con una capacità di trasporto fino a 400 MW.

Opere per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Includono un elettrodotto in cavo interrato di 19 km in Val di Fassa (Trento) e un collegamento di 22 km tra Vandoies e Brunico (Bolzano), entrambi del valore di circa 50 milioni di euro.

Questi investimenti testimoniano il ruolo centrale di Terna nella transizione energetica del Paese e la costante collaborazione tra l’azienda e le istituzioni.