Rientro dei cervelli, sconto fiscale maggiorato per chi torna con figli o diventa genitore in Italia

Favorire la natalità e premiare chi rientra in Italia con figli minori. Il principio indicato da senatori e deputati piace al governo tanto che dopo aver incassato martedì 5 dicembre il via libera delle commissioni parlamentari sul decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale, ora è al lavoro per recepire l’indicazione a sostegno delle famiglie. (Il Sole 24Ore)

Tra le novità di maggior rilievo la possibilità di un regime fiscale più vantaggioso per chi rientra in Italia con figli minori o per chi diventa genitore in Italia dopo aver riportato la sua residenza nel Belpaese. L’ipotesi allo studio, risorse permettendo è quello di prevedere una detassazione maggiorata al 60% o al 70% per i genitori di minori che rientrano o, come detto per chi lo diventa durante il periodo di tassazione agevolata. L’ipotesi allo studio, risorse permettendo è quello di prevedere una detassazione maggiorata al 60% o al 70% per i genitori di minori che rientrano o, come detto per chi lo diventa durante il periodo di tassazione agevolata.

L’acquisto della casa in Italia da parte di chi riporta la residenza tra le Alpi e la Sicilia testimonia, per il governo, la volontà di restare. Motivo questo che giustifica la possibilità di raddoppiare il periodo di validità del regime agevolato . L’idea allo studio e destinata a trovare posto tra le novità del Dlgs è quella di introdurre un regime agevolato al 50% con una formula del 3+3. In sostanza si potrebbe prevedere per i contribuenti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 e che acquistano un immobile «l’estensione del regime fiscale agevolativo per ulteriori tre periodi di imposta».

Altra novità possibile, anche questa chiesta come osservazione da Camera e Senato, riguarda la possibilità di riconoscere il regime agevolato anche al lavoratore che trasferisce la residenza in Italia e la sua attività lavorativa per lo stesso soggetto o per lo stesso gruppo per il quale lavorava prima del rientro.