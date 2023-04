Ponte sullo Stretto: i numeri dell’opera

Si inizia a delineare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, le cui torri si dice saranno alte 400 metri, la campata sarà di 3.300 metri e si mettono in preventivo quasi 7 anni di tempo per vedere l’opera terminata.

Come riporta il Corriere, stando al progetto originale delineato da Eurolink, il consorzio che nel 2005 si era aggiudicato la gara per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina saranno necessari poco più di sei anni e 72 mesi, a voler essere precisi. Infine, serviranno altri 6 mesi per completare la fase di collaudo.

Una struttura pensata in questo modo avrebbe una resistenza sismica pari a 7.2 gradi di magnitudo, in caso di terremoti, punto importante da considerare, pensando che si tratta di una zona ad elevato rischio sismico.

Infine, l’opera così ideata, prevede 6 corsie stradali, 3 per senso di marcia. Secondo le stime del Ministero delle Infrastrutture, una volta completata l’alta velocità tra Sicilia e Calabria, grazie al nuovo ponte si potrà collegare Palermo con Roma in sole 6 ore, contro le ben 12 di oggi. Un’innovazione non da poco.