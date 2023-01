Terna stanzia 105 milioni per collegamento elettrico Bolano-Annunziata

Dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è arrivato l’annuncio dell’avvio del procedimento autorizzativo della “Bolano-Annunziata”. Nuova infrastruttura elettrica di Terna che collegherà la Sicilia con la Calabria, nella quale l’azienda investirà 105 milioni di euro, riporta ANSA.

Una nota della società riporta che l’opera è considerata strategica per l’intero sistema elettrico italiano, in quanto, consentirà di incrementare fino a 2000 Mw complessivi la capacità di scambio di energia elettrica tra l’isola e il continente. L’infrastruttura in corrente alternata a 380 kv, consiste nella posa di un cavo elettrico sottomarino lungo circa 7,5 km che unirà le stazioni elettriche, e sarà dotato anche di un collegamento in fibra ottica per la trasmissione dei dati. Quest’innovazione inserita da Terna nel Piano di sviluppo decennale della rete di trasmissione italiana porterà allo sviluppo delle fonti rinnovabili, permettendo inoltre di rendere più sicuri i sistemi elettrici del Sud Italia e della Sicilia.